ABD'li Senatör Menendez, Türkiye'ye F-16 uçaklarının tedarikine 'şiddetle' karşı çıkıyor

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 14:57

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 14:57

Wall Street Journal'in aktardığına göre, Joe Biden yönetimi Türkiye'ye 20 milyar dolarlık 40 adet ABD yapımı F-16 savaş uçağı ve Yunanistan'a F-35 savaş uçağı transferini değerlendiriyor.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 uçakları satma önerisine "şiddetle" karşı çıktığını söyledi.

Bob Menendez, "insan hakları sicilini düzeltmediği ve ABD'nin bölgedeki müttefiklerini tehdit etmeyi bırakmadığı" sürece Türkiye'ye F-16 savaş uçağı transferini "engellemeye" devam edeceğini dile getirdi.

Menendez, "Erdoğan tehditlerine son verene, gazetecileri ve siyasi muhalefeti serbest bırakmak da dahil olmak üzere ülkesindeki insan hakları sicilini düzeltene ve güvenilir bir müttefikin yapması gerektiği gibi davranmaya başlayana kadar bu satışı onaylamayacağım" dedi.

Menendez ayrıca, Yunanistan'a F-35 satışını desteklediğini sözlerine ekledi.

"MENENDEZ, BEYAZ SARAY İLE GÖRÜŞTÜ"

Politico'ya demeç veren bilgi sahibi bir kaynak, Menendez'in Aralık ayında Beyaz Saray'a Türkiye'ye F-16 tedarikini desteklemeyeceğini söylediğini aktardı.

Kaynak, Dışişleri Bakanlığı'nın yakın bir zamanda milletvekilleriyle satışı görüştüğünü, yönetimin ilerlemeyi planladığını, ancak Kongre'ye resmen bildirme konusunda herhangi bir karar alınmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Kongre'ye resmi olarak bildirilene kadar potansiyel askeri satışlar hakkında yorum yapmadıklarını dile getirdi.

F-16 SATIŞI İLE İLGİLİ KARAR KONGRE'YE İLETİLDİ

AA'ya konuşan kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'ye yeni F-16 satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararını, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komitelerinin başkan ve kıdemli üyelerine ön inceleme için ilettiğini bildirdi.

Kaynaklara göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, ilgili kararını Kongre'ye ilettiğini gelecek hafta resmi olarak duyurması bekleniyor.

ÇAVUŞOĞLU ABD'Yİ ZİYARET EDECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 18 Ocak'ta Washington'u ziyaret ederek mevkidaşı Anthony Blinken ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Bu görüşmede, diğer konuların yanı sıra F-16 konusunun da ele alınması bekleniyor.