ABD'li Senatör Sanders: 'Bir kuruş daha sağlamamalı'

ABD'li Senatör Sanders'tan, Kanada'nın "İsrail'e silah satışını durdurmasına yönelik aldığı kararı" değerlendirdi. Sanders, "ABD, Netanyahu'nun savaş makinesine bir kuruş daha sağlamamalı" ifadesinde bulundu.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 15:37
ABD'li Senatör Sanders: 'Bir kuruş daha sağlamamalı'
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ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, Kanada'nın İsrail'e silah satışını durdurmasına yönelik aldığı kararın ardından, "ABD, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun savaş makinesine bir kuruş daha sağlamamalı" dedi.

Sanders, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Kanada'nın İsrail'e silah ihracatını durdurma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Senatör Sanders, "Kanada Parlamentosu, İsrail'e silah satışının durdurulması yönünde oy kullandı. Bunu yapmakta kesinlikle haklılar" ifadelerini kullandı.

Gazze'de artan açlık ve yaşanan insani felaket nedeniyle aynı adımı ABD hükümetinden de beklediğini ifade eden Sanders, "ABD, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun savaş makinesine bir kuruş daha sağlamamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada Parlamentosu, dün İsrail’e yönelik silah satışının durdurulmasını talep eden önergeyi kabul etmişti.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, gelecekte İsrail'e silah ihracatını durduracaklarını ve bu hamlenin sembolik değil, gerçek bir adım olacağını açıklamıştı.


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