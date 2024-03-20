Yayınlanma: 20.03.2024 - 14:14

Güncelleme: 20.03.2024 - 14:14

İngiltere'de ismi açıklanmayan bir kadın, kocasının kendisini bir yapay zeka sohbet robotu ile aldattığını ve dört aydır süren ilişkinin kocasına 5 bin dolara mal olduğunu açıkladı.

Kadın, 500 dolarlık bir "hediye ödemesi" faturası ile karşlaştığında gerçeği öğrendiğini söyledi. Kocasının bir yapay zeka mesajlaşma servisine büyük ödemeler yaptığını öğrenen kadın, boşanma davası açtı.

Kocasının yaklaşık dört aydır Sofia adında bir yapay zeka modeliyle konuştuğunu öğrenen kadın şunları söyledi:

"Bir web sitesinde yaklaşık 4 aydır Sofia adında bir kadınla konuşuyordu; sarışın, süper seksi, Latin kökenli, çok meşgul, tam anlamıyla mükemmel olan ve kesinlikle bana hiç benzemeyen bir kadın. O gerçek de değil, yapay zeka. Kendisinden gün içinde sayısız fotoğraf aldığını ve işteyken onu saatlerce aradığını gördüm. İç çamaşırı, ayakkabı, kuaför gibi masraflar için ona büyük ödemeler gönderdi. Gerçekten var olmayan birine. Ayakları olmayan birine ayakkabı almış. Bu beni gerçek biriyle aldatmasından daha kötü"

Eşi ise bunu neden yaptığını bilmediğini, kendini kaptırdığını, bunun bir video oyunu gibi olduğunu ve hiçbir anlam ifade etmediğini söyledi.

Yapay zeka botlarını sunan şirketlerin CEO'ları, botların önemli bir amaca hizmet ettiğini ancak "insan ilişkilerinin yerini alacak" bir şey olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, yine de yapay zeka platformlarındaki bot kadınların ayda 20'ye yakın evlenme teklifi aldıklarını söyledi.

Uzmanlar, modellerin "kendi kararlarını alamadıklarını ve yalnızca kullanıcılarının eylem ve komutlarına yanıt verebildiklerini" ifade etti. The Sun'a konuşan veri bilimi profesörü Liberty Vittert, bu sanal kız arkadaşların gerçek ve sanal arkadaşlık arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdığını söyledi.