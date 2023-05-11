ABD'li Senatör: Türkiye'ye F-16 tedarikine ilişkin vetonun geçersiz kılınmayacağına dair güvence aldım

Yayınlanma: 11.05.2023 - 10:24

Güncelleme: 11.05.2023 - 10:24

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Bob Menendez, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Senato'ya Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 tedarikine yönelik vetosunu (Kongre'de bekletme) geçersiz kılmayacağına dair güvence verdiğini söyledi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Washington'da düzenlenen Kıbrıs Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi'nin (WCCS) 38. yıllık konferansında konuştu.

Bob Menendez, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Senato'ya Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 tedarikine yönelik vetosunu (Kongre'de bekletme) geçersiz kılmayacağına dair güvence verdiğini söyledi.

Antony Blinken ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Menendez, "Blinken'a doğrudan sordum, çünkü birkaç ay önce Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü. Kendisine hem toplantıdan önce hem de sonra "Senato'nun Türkiye'ye, özellikle de F-16 satışlarına yönelik itirazlarını geçersiz kılacak mısınız?" diye sordum. Blinken da hiç tereddüt etmeden "Çavuşoğlu'na söylediğim gibi size de söyleyeceğim. Silah satışına yönelik itirazlarınızı geçersiz kılmak gibi bir niyetim yok" dedi" ifadelerini kullandı.

Menendez, Biden yönetimi tarafından verilen yanıt ve sunulan güvencelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"(Blinken) cevabın böyle olmasını bekliyordum, ancak bu cevabı duymaktan memnun olduğumu açıkça belirttim. Elbette aksi bir durum olması halinde elimde başka araçlar da var ancak bunlara ihtiyaç duyacağımı sanmıyorum ve bu konuda herhangi bir çatışma da beklemiyorum. Yönetimin bunu yapması aptallık olur" dedi.

Menendez konuşmasının başka bir yerinde, hükümetin teknik olarak yasa koyucuların vetosunu kırabileceğini de dile getirdi.