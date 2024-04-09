ABD'li Senatörden İsrail'e soğuk duş: Soykırım olarak görülecek

ABD'li Senatör Elizabeth Warren, İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan "soykırım" davasına ilişkin, "Bunu hukuka uygularsanız inanıyorum ki onlar (yargıçlar) bu durumu soykırım olarak tanımlayacak ve bunun için de epey malzemeleri var" dedi.

AA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 09:37
ABD'li Senatörden İsrail'e soğuk duş: Soykırım olarak görülecek
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ABD'li Senatör Elizabeth Warren, önceki gün seçim bölgesinde katıldığı bir toplantıda, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının hukuki bakımdan anlamını değerlendirdi.

Amerikan Politico sitesinde yer alan habere göre Warren, UAD'de süren "soykırım" davasına ilişkin, "Bunu hukuka uygularsanız inanıyorum ki onlar bu durumu soykırım olarak tanımlayacak ve bunun için de epey malzemeleri var" ifadesini kullandı.

Habere göre, Warren'ın cuma günü Wayland bölgesindeki Boston İslam Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı bu konuşma, videosu pazartesi paylaşılınca sosyal medyada yankı buldu.

ABD'li senatörün basın ofisi ise Warren'ın "İsrail'in soykırım işleyip işlemediği" ile ilgili değil, UAD'de devam eden davayla ilgili şahsi hukuki değerlendirmesini yaptığını açıkladı.

Warren'ın Gazze ile ilgili açıklamasına sosyal medyada destek veren birçok kullanıcı ise "ABD'nin neden halen İsrail'e silah gönderdiğini" sorgulayan paylaşımlarda bulunarak, ABD Kongresinin bu konuda adım atması gerektiğini belirtti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında dava açmıştı.


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