ABD'li Senatörden İsrail'e yanıt: ABD halkının zekasıyla alay etmeyin

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Amerikan üniversitelerindeki Gazze eylemlerini "antisemitik" olmakla suçlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert sözlerle yüklenerek, "Hayır Bay Netanyahu, 6 aydan daha kısa bir zamanda sizin aşırılıkçı hükümetinizin, yüzde 70'i kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinliyi öldürmesine ve 78 binden fazlasını yaralamasına dikkat çekmek antisemitizm ya da Hamas yanlısı olmak değildir" dedi.

AA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 09:11
ABD'li Senatörden İsrail'e yanıt: ABD halkının zekasıyla alay etmeyin
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ABD Senatosundaki önemli Yahudi isimlerden biri olan bağımsız Vermont Senatörü Sanders, X hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'deki politikalarını eleştirdi.

Sanders, Amerikan üniversite kampüslerinde yayılan Gazze'ye destek ve İsrail'e tepki gösterilerini "antisemitik" olmakla suçlayan Netanyahu'ya, "Hayır Bay Netanyahu, 6 aydan daha kısa bir zamanda sizin aşırılıkçı hükümetinizin, yüzde 70'i kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinliyi öldürmesine ve 78 binden fazlasını yaralamasına dikkat çekmek antisemitizm ya da Hamas yanlısı olmak değildir" diye seslendi.

Sanders, Netanyahu yönetiminin Gazze'deki 221 binden fazla evi yerle bir ettiğini ve 1 milyondan fazla kişiyi evsiz bıraktığını kaydederek, bu saldırılarda Gazze'nin elektrik, su ve kanalizasyon altyapısının tamamen yok edildiğine dikkati çekti.

Yahudi karşıtlığının çok kötü bir bağnazlık olduğunu ve milyonlarca kişiye zarar verdiğini hatırlatan Sanders, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Ancak lütfen aşırılıkçı ve ırkçı hükümetinizin ahlaksız ve yasa dışı savaş politikalarından dikkatimizi başka yere çekmeye çalışarak Amerikan halkının zekasıyla alay etmeyin. İsrail mahkemelerinde karşılaştığını suçlamalardan dikkati kaydırmak için antisemitizmi kullanmayın. Eylemlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmak antisemitizm değildir."

ABD'li Senatör, "Sizin hükümetinizin Gazze'deki sağlık sistemini yok ettiğini, 26 hastaneyi kullanılamaz hale getirdiğini ve 400'den fazla sağlık çalışanını öldürdüğünü söylemek antisemitizm değildir. Yönetiminizin Gazze'deki 12 üniversitenin ve 56 okulun tamamını yıkıma uğratmasını ve 625 bin öğrenciyi eğitimden mahrum bırakmasını kınamak antisemitizm değildir" ifadelerini kullandı ve İsrail'in uluslararası hukuku ve ABD hukukunu açıkça çiğnediğini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, önceki gün yayınladığı bir video mesajda, Amerikan üniversitelerinde yayılan Gazze'ye destek gösterilerinin "Yahudi karşıtı gösteriler olduğunu" ve "Biden yönetiminin antisemitizme karşı gereken adımları atması gerektiğini" savunmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson da dün protestoların başladığı yer olan Columbia Üniversitesini ziyaret ederek burada bir konuşma yapmış ve "üniversitelerin antisemitik eylemlere izin vermemesi gerektiğini" savunmuştu.


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