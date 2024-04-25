ABD ve 17 ülkeden Hamas'a çağrı: "Rehineleri serbest bırakın, Gazze krizini sonlandırın"

Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 17 ülke, Gazze'deki krizi çözmenin bir yolu olarak Hamas'ı hasta, yaşlı ve yaralı rehineleri serbest bırakmaya çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 16:56
ABD ve 17 ülkeden Hamas'a çağrı:
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ABD'li üst düzey bir yetkilinin sözlerine göre, ülkeler tarafından yayınlanan bildiride, Hamas'ın 200 günü aşkın bir süredir Gazze'de tuttuğu tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Yetkili, bunu olağanüstü bir birlik gösterisi olarak niteledi.

Aralarında ABD, Arjantin, Avusturya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Danimarka, Fransa, Almanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, İspanya, Tayland ve İngiltere liderlerinin bulunduğu bu 18 ülkenin imzaladığı bildiride, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği ve 1,200 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan bu yana Hamas tarafından alıkonulan vatandaşları bulunuyor.

"Açıklamada rehinelerin serbest bırakılmasının Gazze'de acil ve sürdürülebilir bir ateşkese yol açacağı, önemli insani yardımların ulaştırılmasını sağlayacağı ve nihayetinde çatışmaları sona erdireceği" vurgulandı.

Gazetecilere brifing veren üst düzey ABD'li yetkili rehine krizinin çözümünde ilerleme kaydedilebileceğini kabul etmekle birlikte bazı belirsizlikleri de dile getirdi. Yetkili, çözümün sadece "bir adam"a, yani Hamas lideri Yahya Sinvar'ın eylemlerine bağlı olduğunu belirtti.


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