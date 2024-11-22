ABD'li senatörden, Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine destek

Yayınlanma: 22.11.2024 - 11:07

Güncelleme: 22.11.2024 - 11:09

Sanders, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin, sosyal medya platformu X hesabından yazılı açıklama yaptı.

UCM'nin suçlamalarının sağlam temellere dayandığını kaydeden Sanders, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını hatırlattı. Sanders, "Dünya uluslararası hukuka uymazsa, daha fazla barbarlığa sürükleneceğiz" ifadesini kullandı.

Senatör Sanders, UCM'nin kararlarına katıldığını vurguladı.

UCM, dün "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı" Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

BERNIE SANDERS KİMDİR?

Bernie Sanders, Amerikalı bir politikacı olup 2007 yılından bu yana Vermont Senatörü olarak görev yapmaktadır. 8 Eylül 1941'de Brooklyn, New York'ta Yahudi bir ailede dünyaya gelmiştir. Sanders'ın babası, Polonya'dan göç etmiş ve ailesinin büyük bir kısmı Holokost'ta hayatını kaybetmiştir.

ABD SENATOSUNDA BİR 'DEMOKRATİK SOSYALİST'

Sanders, siyasi kariyerine, 1981-1989 yılları arasında Burlington, Vermont'un belediye başkanı olarak başlamış ve bu süreçte şehrin ekonomik gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Daha sonra 1991-2007 yılları arasında Vermont'u Temsilciler Meclisi'nde temsil etmiştir. Sanders, ABD siyasetinde kendini "demokratik sosyalist" olarak tanımlayan az sayıdaki figürden biridir ve özellikle evrensel sağlık hizmeti, ücretsiz üniversite eğitimi, iklim değişikliğiyle mücadele ve gelir eşitsizliğinin azaltılması gibi ilerici politikalarla tanınmaktadır.

İSRAİL'E YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

Sanders, Yahudi asıllı olmasına karşın İsrail'e ilişkin görüşleri, geleneksel Amerikan siyasetinden ayrılmaktadır. Bu bağlamda, İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözümden yana olduğunu sık sık dile getirmiştir. İsrail’in Filistin topraklarında yerleşim politikalarını "uluslararası hukuka aykırı" olarak tanımlamış ve bu politikaların barışın önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, 2014 yılında Gazze'ye yönelik İsrail askeri operasyonunu eleştirmiş, Filistinli sivillerin çektiği acıların göz ardı edilmemesi gerektiğini savunmuştur. Sanders, ABD’nin İsrail’e sağladığı askeri yardımları şartlı hale getirmeyi önermiş ve bu yardımların İsrail hükümetinin insan haklarına uygun politikalar izlemesi için bir baskı aracı olarak kullanılmasını savunmuştur.

BAŞKANLIK KAMPANYALARI

2016 ve 2020 yıllarında Demokrat Parti’den başkanlık adaylığına soyunan Sanders, özellikle genç seçmenler arasında büyük bir destek toplamış, ekonomik eşitsizlik ve sağlık sistemi reformu gibi konulara odaklanarak geniş bir toplumsal hareket başlatmıştır. Ancak, adaylık sürecini kazanamasa da önerdiği birçok politika Amerikan siyasetinin ana akımında daha fazla tartışılmaya başlanmıştır.