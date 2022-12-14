ABD'li Senatörden TikTok karşıtı yasa teklifi: Amerikalıları gözetliyor
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Çinli Byte Dance şirketi tarafından geliştirilen TikTok platformunun ülkede yasaklanması için yasa teklifi sundu.
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, TikTok'un ABD'de yasaklanması için bir yasa teklifi sundu.
Kongre'deki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından da desteklenen tasarı, Marco Rubio'nun web sitesinde yayınlandı.
Rubio, "TikTok'un sahibi olan Çinli ByteDance şirketinin Çin yasalarına göre Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) uygulama verilerini sağlaması gerekiyor. FBI başkanından Federal İletişim Komisyonu komiserlerine ve siber güvenlik uzmanlarına kadar herkes TikTok'un Amerikalıları gözetlemek için kullanılma riskini açıkça ortaya koymuştur" dedi.
Rubio, tasarıya duyulan ihtiyacı "Çin, Rusya ve endişe duyulan diğer yabancı ülkeler tarafından etkilenen herhangi bir yabancı sosyal ağdan yapılan transferleri yasaklayarak Amerikalıları koruyacağı" şeklinde duyurdu.
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