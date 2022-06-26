ABD'li şirketlerden kürtaj için seyahat masrafını karşılama vaadi
ABD'de Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından, milyonlarca ABD'li kadın kürtaj erişimini kaybederken, aralarında JP Morgan, Facebook'un sahibi Meta ve Disney'in de aralarında bulunduğu büyük şirketler, kürtaj olmak için seyahat edecek çalışanlarının masraflarını ödeyeceğini duyurdu.
ABD'de Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından, milyonlarca ABD'li kadın kürtaj erişimini kaybederken, aralarında JP Morgan, Facebook'un sahibi Meta ve Disney'in de aralarında bulunduğu büyük şirketler, kürtaj olmak için seyahat edecek çalışanlarının masraflarını ödeyeceğini duyurdu.
Yüksek Mahkeme'nin kararı, kadınların kürtaja erişime anayasal hakkını ortadan kaldırırken, tek tek eyaletlerin kürtajı yasaklayabilmesininin önünü açtı.
Amazon gibi bazı diğer şirketler de benzer hamleler yaptı.
Ancak daha sonra, sayıları giderek artan şirketler, çalışanlarının kürtaj için seyahat masraflarını sağlık sigortaları aracılığıyla karşılayacaklarını duyurdular.
Disney'in Florida eyaletindeki bir tesisinde 80 bin kişi çalışıyor. Florida Valisi 15 haftadan sonraki gebeliklerde kürtajı yasaklayan kararı imzaladı ve 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.
Bankacılık devi JP Morgan'da ABD'deki çalışanlarına "yasal kürtaj" için seyahat masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.
Bir diğer ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs da 1 Temmuz'dan itibaren kürtaj için seyahat edeceklerin masraflarını karşılayacaklarını ifade etti.
Vogue dergisinin yayımcısı Conde Nast, giyim markası Levi Strauss ile Lyft ve Uber de benzer kararlar alacağı açıklandı.
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