Dünya Sağlık Örgütü uyardı: 'Her yıl yüzlerce ölüme neden oluyor!'
Dünyanın en ölümcül yiyeceklerinden biri, her yıl yarım milyar insan tarafından tüketiliyor ve doğru şekilde hazırlanmadığında ölüme neden olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü raporları, bu durumu doğruluyor.
Dünyada sizi oldukça hızlı bir şekilde öldürebilecek pek çok şey olabilir, ancak bunlara genellikle akşam yemeği masasında rastlanmaz.
"Manyok" adı verilen bu bitki ise 500 milyon insanın temel gıda maddesi konumunda ve her yıl neredeyse yüz milyonlarca ton üretiliyor.
Manyok, Güney Amerika’ya özgü, genelde tropikal iklimlerde yetişen bir bitki, ancak günümüzde dünyada en büyük üreticisi Nijerya.
KİLOGRAM BAŞINA BİN MG SİYANÜR
Manyokun daha tatlı türleri kilogram başına 20 mg kadar düşük oranda siyanür içerebilirken, en acı türlerinde bu oran kilogram başına bin miligrama kadar çıkabiliyor. Bu sebeple, bitkinin köklerini, kabuğunu ve yapraklarını çiğ olarak tüketmek özellikle tehlikeli.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, manyok zehirlenmesi her yıl yaklaşık 200 kişinin ölümüne neden oluyor. Yine de, düzenli olarak manyok tüketen ve hiçbir sorun yaşamayan insanların sayısı oldukça yüksek.
Bu durum, insanların bu tür sağlık risklerini azaltmayı öğrenmiş olmalarından kaynaklanıyor. Örneğin, son derece zehirli bir balığı hazırlamak için özel eğitim alan şefler olduğu gibi, manyokun ölümcül etkilerini azaltmanın yollarını öğrenmiş yerel topluluklar da mevcut.
VENEZUELA'DA YAŞANANLAR
Manyok tüketimi, ölüm dışında başka sağlık sorunlarına da yol açabiliyor, bunların başında da ataksi adı verilen bir tür nörolojik bozukluk geliyor.
Manyokun tehlikesi, özellikle kıtlık zamanlarında artıyor. Zira gıda sıkıntısı sırasında insanlar, hidrojen siyanür içeriği daha yüksek olan acı manyoku tüketmek zorunda kalabiliyor.
Örneğin, 2017’de Venezuela’da yaşanan gıda sıkıntısı sırasında El Pais gazetesi, insanların açlıktan ölmemek için acı manyok yedikleri için öldüklerini bildirmişti.
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