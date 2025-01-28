Trump'tan yemin törenine katılanlara tuhaf hediyeler... Çantadan neler çıkmadı ki?

Trump'tan yemin törenine katılanlara tuhaf hediyeler... Çantadan neler çıkmadı ki?

Yeni ABD başkanı Donald Trump, yemin törenine katılan, aralarında Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ve Joe Rogan gibi isimlerin olduğu VIP konuklara, içinde bir sürü hediye olan bir çanta hediye etti ve o çantadan neler çıkmadı ki?

Dış Haberler Servisi
28 Ocak 2025 Salı, 11:56
Trump'tan yemin törenine katılanlara tuhaf hediyeler... Çantadan neler çıkmadı ki?

Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılan VIP konuklar, POTUS (ABD Başkanı) temalı bir hediye çantası aldılar. 

Teknoloji uzmanı Kenny Manta (@superanonymousk), X platformunda, bu çantalarda yer alan bazıları sıradan, fakat bazıları oldukça tuhaf hediyeleri paylaştı.

İşte, o çantadan çıkanlar...

Trump'tan yemin törenine katılanlara tuhaf hediyeler... Çantadan neler çıkmadı ki?

DİYET KOLA

Trump’ın favori içeceği olan Diyet Kola’nın hediye çantasına eklenmiş olması hiç de sürpriz değil.

ABD Başkanının Beyaz Saray’daki ofisinde bir 'Diyet Kola düğmesi' olduğu yönünde dedikodular uzun zamandır ABD'deki güç koridorlarında yankılanıyor.

Trump'tan yemin törenine katılanlara tuhaf hediyeler... Çantadan neler çıkmadı ki?

BATTANİYE VE HAVLU

Teknoloji uzmanı bu hediyeyi, “Amerika'nın, yıllar süren karanlığın ardından vücudumu ısıtarak sağladığı rahatlık ve güveni hissettiren güzel bir hediye” şeklinde tanımladı... 

Trump'tan yemin törenine katılanlara tuhaf hediyeler... Çantadan neler çıkmadı ki?

ROZETLER

Kenny bir sonraki eşyası için oldukça heyecanlı görünüyordu ve şöyle dedi:

“Her yerde takacağım iki harika rozet, şimdiden kazağıma taktım bile...”

Trump'tan yemin törenine katılanlara tuhaf hediyeler... Çantadan neler çıkmadı ki?

PORTRELER

Çantadan ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in birer portresi çıktı.

Bunu kim, neden yatağının baş ucuna asmak istesin ki?

Trump'tan yemin törenine katılanlara tuhaf hediyeler... Çantadan neler çıkmadı ki?

MEKTUPLAR 

Her ne kadar Kenny, şaka yollu bir şekilde bunları 'aşk mektubu' olarak tanımlasa da Trump'ın politikaları ve gelecek vizyonunu anlatan basit birer propaganda mektubu oldukları aşikar.

Trump'tan yemin törenine katılanlara tuhaf hediyeler... Çantadan neler çıkmadı ki?

TERMOS KUPA

Bu ekipman, bu tarz çantaların olmazsa olmazıdır. Siyah termos kupa işe giderken ya da iş aralarında, keyifli dakikalara çay, bitki çayı, kahve ya da soğuk su takviye edebilir.

Trump'tan yemin törenine katılanlara tuhaf hediyeler... Çantadan neler çıkmadı ki?

LOSYON, DUDAK KREMİ VE EL DEZENFEKTANI

Bizlere çoğunlukla karanlık covid günlerini anımsatsa da el dezenfektanları, mikroplara karşı kurduğumuz savunma hattının cevval savaşçılarıdır. Losyon ve dudak kremi ise oldukça ince bir düşünce... 

Trump'tan yemin törenine katılanlara tuhaf hediyeler... Çantadan neler çıkmadı ki?

EL ISITICILARI

Hemen herkes, hediye çantasında yer alan en tuhaf eşyanın 'bir çift el ısıtıcısı' olduğu konusunda hem fikir!

Kenny bu durumu, “Donald Trump’ın ellerini sıkmanın nasıl bir his olduğunu hissetmem için bir çift el ısıtıcısı” sözleriyle tarif ediyor.

Trump'tan yemin törenine katılanlara tuhaf hediyeler... Çantadan neler çıkmadı ki?

ÇANTA

Bütün bu hediyeleri taşımak için şüphesiz bir çantaya ihtiyaç var. O da oldukça estetik ve havalı... 

“Bu çantayı daha iyi yapacak tek şey, içinde birkaç $trump madeni parası bulmak olurdu" diyor Kenny Manta...

Donald Trump tören Hediye çanta

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