Trump'tan yemin törenine katılanlara tuhaf hediyeler... Çantadan neler çıkmadı ki?
Yeni ABD başkanı Donald Trump, yemin törenine katılan, aralarında Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ve Joe Rogan gibi isimlerin olduğu VIP konuklara, içinde bir sürü hediye olan bir çanta hediye etti ve o çantadan neler çıkmadı ki?
Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılan VIP konuklar, POTUS (ABD Başkanı) temalı bir hediye çantası aldılar.
Teknoloji uzmanı Kenny Manta (@superanonymousk), X platformunda, bu çantalarda yer alan bazıları sıradan, fakat bazıları oldukça tuhaf hediyeleri paylaştı.
İşte, o çantadan çıkanlar...
DİYET KOLA
Trump’ın favori içeceği olan Diyet Kola’nın hediye çantasına eklenmiş olması hiç de sürpriz değil.
ABD Başkanının Beyaz Saray’daki ofisinde bir 'Diyet Kola düğmesi' olduğu yönünde dedikodular uzun zamandır ABD'deki güç koridorlarında yankılanıyor.
BATTANİYE VE HAVLU
Teknoloji uzmanı bu hediyeyi, “Amerika'nın, yıllar süren karanlığın ardından vücudumu ısıtarak sağladığı rahatlık ve güveni hissettiren güzel bir hediye” şeklinde tanımladı...
ROZETLER
Kenny bir sonraki eşyası için oldukça heyecanlı görünüyordu ve şöyle dedi:
“Her yerde takacağım iki harika rozet, şimdiden kazağıma taktım bile...”
PORTRELER
Çantadan ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in birer portresi çıktı.
Bunu kim, neden yatağının baş ucuna asmak istesin ki?
MEKTUPLAR
Her ne kadar Kenny, şaka yollu bir şekilde bunları 'aşk mektubu' olarak tanımlasa da Trump'ın politikaları ve gelecek vizyonunu anlatan basit birer propaganda mektubu oldukları aşikar.
TERMOS KUPA
Bu ekipman, bu tarz çantaların olmazsa olmazıdır. Siyah termos kupa işe giderken ya da iş aralarında, keyifli dakikalara çay, bitki çayı, kahve ya da soğuk su takviye edebilir.
LOSYON, DUDAK KREMİ VE EL DEZENFEKTANI
Bizlere çoğunlukla karanlık covid günlerini anımsatsa da el dezenfektanları, mikroplara karşı kurduğumuz savunma hattının cevval savaşçılarıdır. Losyon ve dudak kremi ise oldukça ince bir düşünce...
EL ISITICILARI
Hemen herkes, hediye çantasında yer alan en tuhaf eşyanın 'bir çift el ısıtıcısı' olduğu konusunda hem fikir!
Kenny bu durumu, “Donald Trump’ın ellerini sıkmanın nasıl bir his olduğunu hissetmem için bir çift el ısıtıcısı” sözleriyle tarif ediyor.
ÇANTA
Bütün bu hediyeleri taşımak için şüphesiz bir çantaya ihtiyaç var. O da oldukça estetik ve havalı...
“Bu çantayı daha iyi yapacak tek şey, içinde birkaç $trump madeni parası bulmak olurdu" diyor Kenny Manta...
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