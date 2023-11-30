ABD'li ünlü aktris Frances Sternhagen hayatını kaybetti

"Sex and the City" ve "Fun Company" dizilerindeki rolleriyle tanınan Amerikalı aktris Frances Sternhagen 93 yaşında New York'ta hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 13:16
ABD'li ünlü aktris Frances Sternhagen hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

People'ın, ailesinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, "Sex and the City" ve "Fun Company" dizilerindeki rolleriyle tanınan Amerikalı aktris Frances Sternhagen 93 yaşında New York'ta hayatını kaybetti.

Ailesinden yapılan açıklamada, "Sevgili annemiz, aktris Frances Sternhagen'in 27 Kasım 2023 tarihinde New Rochelle'de 93 yaşında doğal nedenlerle huzur içinde öldüğü haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kariyeri boyunca Sternhagen, "Sex and the City" dizisindeki Trey'in annesi rolü de dahil olmak üzere üç kez Emmy Ödüllerine aday gösterildi ve ayrıca tiyatro alanındaki başarılar için verilen iki Tony Ödülü aldı.


sex and the city

İlgili Haberler

ABD'den İsrail'e Gazze telefonu

ABD'den İsrail'e Gazze telefonu
Musk, ABD başkanlık seçiminde kime oy vermeyeceğini açıkladı

Musk, ABD başkanlık seçiminde kime oy vermeyeceğini açıkladı
ABD'yi tehdit etti: Daha fazla uydu gönderebiliriz

ABD'yi tehdit etti: Daha fazla uydu gönderebiliriz

En Çok Okunan Haberler