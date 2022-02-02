ABD'li yayın kuruluşu CNN'in üst yöneticisi Jeff Zucker istifa etti
ABD'li yayın kuruluşu CNN'in üst yöneticisi Jeff Zucker, kurumda çalışan bir iş arkadaşı ile ilişkisinin ortaya çıkması üzerine istifa ettiğini açıkladı. Zucker, istifa kararının bir kurum çalışanı ile rızaya dayalı ilişkisinin ortaya çıkmasıyla ilgili olduğunu belirtti.
ABD'li yayın kuruluşu CNN'in üst yöneticisi Jeff Zucker, CNN bünyesinde çalışan bir ağ yöneticisiyle rızaya dayalı ilişkisini kabul ettikten sonra kurumdaki 9 yıllık görevinden ani kararla istifa ettiğini duyurdu.
CUOMO AYRINTISI
Tecrübeli yönetici, çalışanlarına gönderdiği yazılı bildirimde istifasıyla ilgili, eski CNN sunucusu ve eski New York Valisinin kardeşi Chris Cuomo ile ilgili bir soruşturmanın parçası olarak ilişkiyi kabul ettiğini belirtirken, "İlişki başladığında açıklamam gerekirdi ama ben yapmadım. Yanılmışım" ifadelerine yer verdi.
Zucker, ilişkide olduğu kadın meslektaşının ismine değinmezken, kendisiyle 20 yıldır birlikte çalıştığını ancak ilişkilerinin son zamanlarda başladığını belirtti.
CNN'in ana kuruluşu WarnerMedia'nın CEO'su Jason Kilar, çalışanlara gönderdiği bir e-postada Zucker'ın istifasını kabul ettiğini doğrulayarak, "Yakında bir geçici liderlik planını açıklayacağız" ifadesini kullandı.
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