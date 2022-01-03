CNN yazdı: AB için kritik dönemeç

03 Ocak 2022 Pazartesi, 16:17

ABD merkezli medya kuruluşu CNN, Avrupa Birliği’nin 2022 yılını; Rusya, ABD ve Çin ile ilişkiler kapsamında değerlendirdi.

Luke McGee imzalı "2022 Avrupa için başarı veya kırılma yılı olabilir" başlığını taşıyan analizde, AB’nin ‘ABD’yi yabancılaştırmadan Çin ile ekonomik ortaklığı sürdürerek imkansız bir ipin üzerinde yürümeye çalıştığı’ ifade edildi.

YENİ STRATEJİ İHTİYACI

Analizde, AB bloğunun öncelikli sorunları şu şekilde sıralandı:

Belarus sınırında yaşananların göç krizi olup olmadığı

Ukrayna sınırındaki Rus askeri yığınağı

Litvanya ve Estonya gibi üye devletlerin düşmanlığı

Çin'in ticari tehditleri

AB'nin, bu meseleleri birliği zayıflatmadan önlemesi adına yeni bir stratejiye 'şiddetle' ihtiyacı olduğu belirtildi.

Analizde, "Rusya'nın saldırganlığı ve diğer askeri konularda AB, kıtayı korumak için NATO'ya ve ABD'ye olan bağımlılığı azaltarak, belirli misyonlara uyarlanmış hızlı konuşlandırma birimleri önerdi" ifadeleri kullanıldı.

Çin konusunda Brüksel'in alternatif yatırım seçenekleri sunarak Pekin'in dev küresel altyapı girişimine karşı koymaya çalıştığı belirtilen analizde, "Son yıllarda AB, ABD'yi yabancılaştırmadan Çin ile ekonomik bir ortaklığı sürdürerek ince bir ip üzerinde yürümeye çalıştı" denildi.

Üst düzey bir AB diplomatı CNN'e iyimser olmadıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Yıllardır hem içeride hem de dışarıda sorunların ne olduğunu biliyoruz. Sorunlar daha da kötüleşti: Rusya ve Çin daha iddialı; ABD bir müttefik olarak daha az öngörülebilir, ve biz daha çok bölündük. Bu arada, dünya sahnesinde küçülüyor ve daha az önemli hale geliyoruz. Daha da kötüsü, eğer Avrupa düşmanlarına meydan okuyarak demokrasiler için ayağa kalkmazsa, otoriter devletlerin yükselişini zımnen onaylıyor olarak görülebilir."

Söz konusu analizi Veryansın TV'den Eray Çelebi'ye değerlendiren Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, ABD’nin Çin’e ve Rusya’ya karşı AB’yi jeopolitik bir güce dönüştürerek kullanmak istediğini vurguladı.

AB’nin Rusya’yı karşısına almanın “kolay” olmayacağının altını çizen Eslen, şunları söyledi:

“AB üretim kapasitesiyle ekonomik açıdan küresel büyüklüğe sahiptir. Ancak AB, kuruluşundan bu yana küresel jeopolitik aktör olma istikametinde irade göstermemiştir. Günümüzde de AB, küresel jeopolitik bir aktör değildir ve bu şartlarda olması da mümkün değildir. Bunun birçok nedeni vardır.

"AB NATO DESTEĞİNE BEL BAĞLADI"

AB'nin kuruluşundan bu yana güvenliği için NATO üzerinden ABD desteğine bel bağladığına dikkat çeken Eslen, son olarak şunları kaydetti:

"Günümüzde AB’nin müstakil bir güvenlik yapısı, müstakil bir ordusu yoktur. Ayrıca AB’nin NATO’ya mesela ABD gibi denizaşırı askeri güç kaydırma ve kullanma kapasitesi de yoktur."