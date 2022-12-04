ABD'li yetkililerden Erdoğan'a Suriye çağrısı
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Temsilciler Meclisi Kıdemli Üyesi Michael McCaul, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik operasyonları için çağrı metni yayımladı.
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory W. Meeks ve Temsilciler Meclisi Kıdemli Üyesi Michael McCaul'un açıklamasında, Türkiye'nin, 6 kişinin öldüğü 81 yaralandığı patlamaya karşılık olarak Pençe-Kılıç harekatına sebep olarak "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri" gösterildi.
İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen kanlı terör eylemi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "IŞİD'le mücadele çabalarını baltalayacak ve Suriye'deki sivillerin yaşamını tehlikeye atacak eylemlerden" kaçınma çağrısı yapıldı.
Gregory W. Meeks ve Michael McCaul'un ortak açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Bu ayın başlarında İstanbul'da sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan bombalı saldırının ardından Türkiye'nin meşru ulusal güvenlik kaygıları bulunmaktadır. Ancak Türkiye'nin Suriye Demokratik Güçlerine yönelik son saldırılarının, IŞİD'in terörist saldırılarını sürdürdüğü ve yeniden yapılanma arayışında olduğu bir dönemde, IŞİD'e karşı yürütülen kritik çabaları tehlikeye atmasından derin endişe duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı IŞİD'le Mücadele Küresel Koalisyonu'nun bu iğrenç terör örgütünün kalıcı yenilgiye uğratılmasını sağlama kabiliyetini zayıflatacak ya da Suriye'deki sivillerin yaşamlarını ve geçim kaynaklarını tehdit edecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz."
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