ABD'nin Dallas kentinde hastaneye saldırı: Sağlık çalışanları öldürüldü

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde bir hastaneye düzenlenen saldırıda 2 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Saldırgan ise yaralı şekilde yakalandı.

AA
23 Ekim 2022 Pazar, 07:55
ABD'nin Dallas kentinde hastaneye saldırı: Sağlık çalışanları öldürüldü
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ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde bir hastanedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, yaralanan saldırgan yakalandı.

Dallas Polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir merkezindeki hastaneye gelen saldırgan, 2 çalışanı silahla vurarak öldürdü. Hastane polisinin müdahalesiyle saldırgan yaralı yakalandı.

Nestor Hernandez adındaki 30 yaşındaki saldırganın, durumunun iyi olduğu bildirilirken, hastaneye hırsızlık amacıyla girmiş olabileceği değerlendiriliyor.


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