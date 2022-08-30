Anket: Amerikalıların çoğu daha katı silah yasaları istiyor
ABD'li yetişkinlerin çoğunun, silahlı şiddetin ülke çapında arttığına inandığı ve silah yasalarının daha katı hale getirilmesini istediği ortaya çıktı.
Chicago Üniversitesi Harris Kamu Politikası Çalışmaları Okulu ve Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir anket, Amerikalıların yüzde 71'inin silah yasalarının daha katı olması gerektiğini söylediğini gösterdi.
Cumhuriyetçilerin yaklaşık yarısı, Demokratların büyük çoğunluğu ve silah sahibi hanelerde yaşayanların çoğunluğu da bu gruba dahil.
'SİLAH ŞİDDETİ ARTTI'
Genel olarak, 10 Amerikalıdan 8'i ülke çapında, yaklaşık üçte ikisi ise kendi eyaletlerinde silah şiddetinin arttığını düşünüyor.
Anket, 28 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında, silahlı şiddet konusuna ilgiyi artıran bir dizi ölümcül toplu silahlı saldırı ve silahlı cinayetlerde 2020'de yaşanan ani artışın ardından yapıldı.
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