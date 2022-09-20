ABD'nin Denver belediyesi, evsiz yurttaşlara ayda bin dolar yardımda bulunacak
ABD'de Denver kenti belediyesi, evsiz yurttaşlara maddi yardım sağlamayı planlıyor. Plana göre, evsiz vatandaşlara 12 ay boyunca ayda bin dolara kadar yardım sağlanacak.
ABD'nin Colorado eyaletinin Denver belediyesi, evsiz yurttaşlarına 'Denver Temel Gelir Projesi' kapsamında ayda bin dolara kadar maddi yardım sağlamayı hedefliyor.
Evsiz ve yardıma muhtaç yurttaşlar arasından seçilecek kişiler, her ay bin dolara kadar yardımı bir yıl boyunca alabilecekler.
Projenin öncelikli hedefi, özellikle ırk, din ve cinsiyet gibi kişisel özellikleri yüzünden baskıya mağruz bırakılan kişilere yardımcı olmak.
GERİ ÖDEMESİZ
American Rescue Plan Act (Amerikan Kurtarma Planı Yasası) bütçesinden 2 milyon dolardan fazla yardım alacak proje, yurttaşlara geri ödeme koşulu olmadan yardımcı olmayı planlıyor.
Unilad'in haberine göre, projenin fikir babası Mark Donovan konu hakkında, "Toplumumuz daha iyisine laik. Nakit para yoluyla yapılan yardımlar, gelir eşitsizliği sorununu ortadan kaldırabilir. Umarım Denver, bu proje ile diğer şehirlere bir model olur" ifadelerini kullandı.
Denver belediyesi, bu yardım sayesinde evsiz yurttaşların kendilerine iş bulabilmelerini ve topluma tekrar katılabilmelerini umut ediyor.
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