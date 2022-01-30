ABD'nin Doğu Kıyısı yıllar sonra kar fırtınasının etkisinde kaldı, binlerce uçuş iptal edildi

30 Ocak 2022 Pazar, 09:30

Getty Images Boston Halk Bahçesi'nde George Washington heykeli önünde kar fırtınasında yürüyenler

ABD'nin Doğu Kıyısı, son dört yıldır ilk kez büyük kar fırtınasının etkisi altında kaldı.

Bazı bölgelerde şiddetli kar yağışı ve kasırga kuvvetinde rüzgarlar bekleniyor. Beş eyalette fırtına öncesinde acil durum ilan edildi.

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Uzmanlar, bazı yerlerde "tarihi" kar yağışı uyarısında bulunurken, kıyıya yakın yerlerde sel uyarısı yapıldı.

Cumartesi sabahı Massachusetts genelinde 80 binden fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı.

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Nor'easter olarak bilinen fırtınanın, Boston bölgesini 61 cm'ye kadar karla kaplayabileceği tahmin ediliyor.

24 saat içinde 70 cm kar kalınlığı ile mevcut rekor 2003 yılına ait.

Reuters New York'ta yetkililer kar fırtınası sırasında halktan evde kalmalarını istedi

Hafta sonu boyunca AB'de 5.000'den fazla uçuş da hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Uzmanlar, fırtınanın, soğuk havanın daha sıcak deniz havasıyla karışması nedeniyle atmosfer basıncında hızlı bir düşüşe yol açmasının beklendiğini söylüyor.

Boston'daki Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), "Sadece acil durumlarla seyahat edilmesi" uyarısında bulundu.