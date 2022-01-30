ABD'nin Doğu Kıyısı yıllar sonra kar fırtınasının etkisinde kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
ABD'nin Doğu Kıyısı, son dört yıldır ilk kez büyük kar fırtınasının etkisi altında kaldı. On binlerce hanede elektrik kesintisi oldu. Beş eyalette fırtına öncesinde acil durum ilan edildi.
ABD'nin Doğu Kıyısı, son dört yıldır ilk kez büyük kar fırtınasının etkisi altında kaldı.
Bazı bölgelerde şiddetli kar yağışı ve kasırga kuvvetinde rüzgarlar bekleniyor. Beş eyalette fırtına öncesinde acil durum ilan edildi.
Uzmanlar, bazı yerlerde "tarihi" kar yağışı uyarısında bulunurken, kıyıya yakın yerlerde sel uyarısı yapıldı.
Cumartesi sabahı Massachusetts genelinde 80 binden fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı.
Nor'easter olarak bilinen fırtınanın, Boston bölgesini 61 cm'ye kadar karla kaplayabileceği tahmin ediliyor.
24 saat içinde 70 cm kar kalınlığı ile mevcut rekor 2003 yılına ait.
Hafta sonu boyunca AB'de 5.000'den fazla uçuş da hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Uzmanlar, fırtınanın, soğuk havanın daha sıcak deniz havasıyla karışması nedeniyle atmosfer basıncında hızlı bir düşüşe yol açmasının beklendiğini söylüyor.
Boston'daki Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), "Sadece acil durumlarla seyahat edilmesi" uyarısında bulundu.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
- Vedat Muriqi resmen imzayı atıyor!
- İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
- Onyekuru, Türkiye'ye geri mi dönüyor?
- Mevlüt Çavuşoğlu Bahreyn'e gidiyor
- Önder Karaveli'den flaş Şenol Güneş cevabı!
- Yeni Yaşam gazetesine erişim engeli
- Antalyaspor'un acı günü! Oral Yenigün, hayatını kaybetti
- İsrail Cumhurbaşkanı, tarihi ziyaret için yola çıktı
- Tom Brady 22 yıllık NFL kariyerine son verdi