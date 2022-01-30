ABD, Mısır’a yapılacak askeri yardımın bir kısmını kesebilir

30 Ocak 2022 Pazar, 04:00

Biden yönetiminin, insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Mısır’a yapılacak 130 milyon dolarlık askeri yardımı kesmeye hazırlandığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen eylülde yaptığı açıklamada, yardımın Kahire’nin insan hakları uygulamaları nedeniyle askıya alınabileceğini dile getirmişti. Reuters’ın haberine göre Dışişleri Bakanlığı yetkikileri, Blinken’ın “Gelecek birkaç gün içinde önemli bir gelişme olmadığı takdirde yardımı başka bir ulusal güvenlik önceliğine kaydırmayı düşündüğünü” aktardı.

SİLAH SATIŞINA ONAY

İnsan hakları örgütleri Biden yönetimine, Mısır’a yapılacak 300 milyon dolarlık askeri yardımların iptal edilmesi çağrısında bulunuyorlardı. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise ABD Dışişleri’nin geçen salı Mısır’a 2.5 milyar dolarlık bir silah satışı anlaşmasına onay vermesine işaret etti.

Dışişleri yetkilisi, askeri yardım kesilirken silah satışı anlaşmasına onay verilmesine yönelik “Bu onayın doğrudan ABD’nin güvenlik çıkarları ile ilişkili” olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır’a 2.5 milyar dolar değerinde C-130J uçağı ile hava savunma radarlarının satışına onay vermişti. Dışişleri Bakanlığı’nın silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor. ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor. ABD her yıl Mısır’a yaklaşık 1.3 milyar dolar askeri yardımda bulunuyor.