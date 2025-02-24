ABD’nin en yaşlı belediye başkanı hayatını kaybetti

Yayınlanma: 24.02.2025 - 16:20

Güncelleme: 24.02.2025 - 16:20

Amerika Birleşik Devletleri’nin en yaşlı belediye başkanı olan Vito Perillo, New Jersey’de ikinci dönemini sürdürürken 100 yaşında hayatını kaybetti.

1924 doğumlu Perillo, İkinci Dünya Savaşı’nda ABD Donanması’nda görev yaptıktan sonra kariyerine inşaat mühendisi olarak devam etti. Ancak yaşına rağmen siyasete atılmaktan çekinmedi ve 93 yaşında New Jersey'nin Tinton Falls kasabasının belediye başkanı seçildi.

Perillo’nun 2017’deki seçim kampanyası, enerjisi ve çalışkanlığıyla dikkat çekti. Yaşına rağmen kapı kapı dolaşarak binlerce broşür dağıttı ve kampanya sürecinde iki çift ayakkabı eskiterek adeta bir seçim maratonu koştu.

Rakibi Gerald Turning’i 300’den biraz fazla oy farkıyla mağlup eden Perillo, 97 yaşına geldiğinde ikinci dönem için tekrar aday oldu ve kazandı. Ancak, Eylül ayında 100 yaşına bastığında üçüncü kez aday olmayacağını duyurdu.

Perillo, yeniden seçilmesinin ardından yaptığı bir açıklamada, "Bana ülkenin en yaşlı belediye başkanı olduğumu söylüyorlar. Kendimi oldukça iyi hissediyorum ve sanırım ilçedeki herkes de iyi hissediyor" ifadelerini kullanmıştı.

New Jersey Valisi Phil Murphy, Perillo'nun ölümüne yönelik, “Ulusumuzun en yaşlı belediye başkanı Vito Perillo'nun 100 yaşında vefat etmesinden derin üzüntü duyuyoruz. İkinci Dünya Savaşı gazisi ve Tinton Falls Belediye Başkanı olan Vito, ardında inanılmaz bir hizmet mirası bırakmıştır. Kalplerimiz sevdikleriyle ve tüm Tinton Falls toplumuyla birlikte” açıklamasında bulundu.