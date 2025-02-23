ABD'de 'devlet içinde devlet' tartışması: Trump'ın kararına kimler direniyor?

Yayınlanma: 23.02.2025 - 15:37

Güncelleme: 23.02.2025 - 15:37

Trump, geçen ay “Başkan John F. Kennedy (JFK), Senatör Robert F. Kennedy ve Rahip Dr. Martin Luther King Jr.'ın suikastlarına ilişkin kayıtların gizliliğinin kaldırılması” başlıklı bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Trump, kararın gerekçesini, "Mağdurların aileleri ve Amerikan halkı gerçeği öğrenmeyi hak ediyor" sözleriyle açıklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Başkanı James Comer, Trump’ın talimatlarını yerine getirmek için 'özel bir görev gücü' kurulduğunu duyurdu.

Söz konusu görev gücünün, sadece yukarıda sözü edilen suikastlar değil, Epstein Adası ve 51. Bölge gibi tartışmalı konulara dair belgelerin gizliliğini de kaldırarak kamuoyunun erişimine açması bekleniyor.

"GERÇEĞİ ÖĞRENME ZAMANI GELDİ..."

Federal Sırların Gizliliğini Kaldırma Görev Gücü’nün başkanı Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna, Daily Mail'in "Welcome to MAGAland" podcast'inde şunları söyledi:

"Bence hükümet, 51 Bölge başta olmak üzere birçok konuda Amerikan halkına yüzde 100 doğruyu söylemedi."

Öte yandan, Trump’ın ilk başkanlık döneminde de JFK suikastına ilişkin dosyaların gizliliğini kaldırmaya yönelik girişimler olmuş, ancak belgelerin tamamı halka açıklanmamıştı.

Başkanlık kararnamesini imzalayan Trump, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili kayıtların sansürlenmeye ve gizlenmeye devam edilmesi, kamu yararıyla tutarlı değildir. Bu belgelerin açıklanmasının vakti çoktan gelmiştir... Beyaz Saray’a döndüğümde, JFK suikastıyla ilgili tüm belgeleri açıklayacağım ve mühürleri kaldıracağım. Aradan 60 yıl geçti, Amerikan halkının GERÇEĞİ öğrenme zamanı geldi!"

DEVLET İÇİNDE DEVLET TARTIŞMASI

Öte yandan, Gözetim Komitesi Başkanı Comer, hükümetin önceki açıklamalarına rağmen tüm bilgilerin paylaşılmadığını öne sürerek, "Washington’daki bürokratların Kongre’ye veya Başkan’a hesap vermediğini, hatta bazı yetkililerin kendi gündemlerini yürüttüğünü" iddia etti.

Söz konusu açıklamalar, ABD'de 'devlet içinde devlet' tartışmalarını gündeme getirdi.

Comer, sözlerine şöyle devam etti:

"Onlar liberaller, aktivistler ve kibirli insanlar. Amerikan halkının gerçeği öğrenmeyi hak ettiğini düşünmüyorlar. Vergi paralarını istedikleri gibi harcayabileceklerini sanıyorlar. Onlara yasa işlemezmiş gibi hareket ediyorlar..."