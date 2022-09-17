ABD'de kamyon otoyola devrildi, taşıdığı seks oyuncakları yola saçıldı
Kamyon, trafik kazası sonucu devrildi. Taşıdığı seks oyuncakları otoyola saçıldı.
ABD’nin Oklahoma eyaletinde, I-40 otoyolunda yaşanan kaza sonucu bir kamyon yola devrildi. Devrilen kamyonun taşıdığı seks oyuncakları, otoyola saçıldı.
NewYork Post'un aktardığı habere göre, Oklahoma yerel televizyonu kazanın görüntülerini yayınlamak için gittiği sırada yere saçılmış seks oyuncaklarını gördü.
Havadan yansıyan görüntülerde, kaza sonrası çok sayıda kutunun yola saçıldığı görüldü. Yakın çekimde gösterilen kutuların, dildo ve kayganlaştırıcı gibi ürünlere ait olduğu tespit edildi.
Yüzlerce seks oyuncağının otoyola saçıldığını gören televizyon sunucusu ise "temizlenmesi biraz zaman alacak" dedi.
Kazanın ardından yolun temizlenmesi için otoyol birkaç saatliğine kapatıldı.
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