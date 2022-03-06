ABD’nin Iowa eyaletinde hortum 2’si çocuk 6 can aldı
ABD'nin Iowa eyaletindeki Des Moines şehrinde hortum çıktı. Meydana gelen hortumda 2’si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Bölgede afet ilanı yayınlandı.
ABD’nin Iowa eyaletindeki Des Moines kentinde hortum meydana geldi. Illinois eyaletinin Madison bölgesi Acil Durum Yönetimi Müdürü Diogenes Ayala yaptığı açıklamada, hortum nedeniyle 2’si çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Acil Durum Müdürü Ayala, Des Moines şehrinin güneybatısındaki Madison bölgesinde de 1 kişinin durumu ağır olmak üzere toplam 4 kişinin hortum nedeniyle yaralandığını bildirdi. Ayala ayrıca, hortum nedeniyle 20’den fazla evin hasar gördüğünün tahmin edildiğini söyledi. Des Moines Şerif Ofisi ise hortumun bölgedeki birkaç eve, elektrik hattına ve ağaçlara zarar verdiğini ifade etti.
Ayrıca Iowa Valisi Kim Reynolds yaptığı açıklamada Madison bölgesi için bir afet ilanı yayınlandığını bildirerek, “Ölümcül fırtınalar nedeniyle kalbimiz parçalanıyor ama biliyorum ki Lowa halkı ihtiyaç anında yardım etmek için birlik olacaklar” dedi.
İlgili Haberler
- Bodrum’u hortum vurdu
- Küba’da çıkan hortum korkuttu
- Kentucky’deki hortumun neden olduğu yıkım, havadan görüntülendi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
En Çok Okunan Haberler
- 'Asgari ücretlinin sofrasında 46 ekmek azaldı'
- Galatasaray'a Yargıtay'dan kötü haber!
- Su kanalında ölü bulundu
- Elon Musk'tan Rusya ve Ukrayna kararı
- The number of Ukrainian refugees reaches 1.5 million
- TFF'ye şampiyonluk çağrısı
- 5 aydır araba bagajına hapsedilmişti
- 'Ocak ayında 145 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi'
- WhatsApp'a beklenen özellik geliyor
- ABD'li yıldızdan tarihi zafer!