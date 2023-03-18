ABD'nin, Karadeniz'de İHA uçuşlarını yeniden başlattığı öne sürüldü
Reuters'ın ABD'li kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Karadeniz üzerinde İHA uçuşlarını yeniden başlattığı iddia edildi.
Reuters'ın isimlerini açıklamadığı iki ABD'li yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre ABD, MQ-9 Reaper insansız hava aracının düşmesi olayının ardından Karadeniz üzerinde İHA uçuşlarını yeniden başlattı.
Sputnik'in aktardığına göre, Karadeniz üzerindeki yeni uçuşların RQ-4 Global Hawk İHA’sı tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.
Pentagon'un MQ-9 Reaper İHA’sının düşmesinin, Washington'un bu tür misyonları gerçekleştirmesine engel olmayacağını defalarca dile getirdiği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, 14 Mart’ta Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanması ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.
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