ABD'nin, Karadeniz'de İHA uçuşlarını yeniden başlattığı öne sürüldü

Reuters'ın ABD'li kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Karadeniz üzerinde İHA uçuşlarını yeniden başlattığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 12:09
ABD'nin, Karadeniz'de İHA uçuşlarını yeniden başlattığı öne sürüldü
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Reuters'ın isimlerini açıklamadığı iki ABD'li yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre ABD, MQ-9 Reaper insansız hava aracının düşmesi olayının ardından Karadeniz üzerinde İHA uçuşlarını yeniden başlattı.

Sputnik'in aktardığına göre, Karadeniz üzerindeki yeni uçuşların RQ-4 Global Hawk İHA’sı tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Pentagon'un MQ-9 Reaper İHA’sının düşmesinin, Washington'un bu tür misyonları gerçekleştirmesine engel olmayacağını defalarca dile getirdiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, 14 Mart’ta Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanması ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.


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