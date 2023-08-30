ABD'nin Meksika sınırında terör paniği: Kaçak girişleri IŞİD militanı yönetiyor

ABD'nin Meksika sınırından giriş yapan bazı kişilere, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu düşünülen bir kaçakçının yardım sağlandığına ilişkin haberler, endişeye neden oldu. ABD makamları tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, araştırmaların devam ettiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 09:39
ABD'nin Meksika sınırında terör paniği: Kaçak girişleri IŞİD militanı yönetiyor
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ABD'li yetkililer, Türk güvenlik güçlerinin, "Türkiye’de bulunan Özbek, Rus, Çeçen ve Gürcü şahısların, ABD’ye seyahatlerine yardımcı olan IŞİD bağlantılı bir yapıya" operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, bu operasyonlar neticesinde, söz konusu yapıda yer alan 4 kişinin yakalandığı aktarıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Türkiye, uluslararası düzeyde müttefikleri ile işbirliğinin de sağladığı katkıyla IŞİD'in de aralarında bulunduğu terör örgütleri ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

Meksika- ABD sınırından geçen düzensiz göçmen akını ülkede sıklıkla gündem oluyor. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin de gelir sağlamak ve üyelerini yurt dışına kaçırmak için bu hattı kullandığı biliniyor.


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ABD IŞİD türkiye meksika sınırı

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