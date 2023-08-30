ABD'nin Meksika sınırında terör paniği: Kaçak girişleri IŞİD militanı yönetiyor

Yayınlanma: 30.08.2023 - 09:39

Güncelleme: 30.08.2023 - 09:39

ABD'li yetkililer, Türk güvenlik güçlerinin, "Türkiye’de bulunan Özbek, Rus, Çeçen ve Gürcü şahısların, ABD’ye seyahatlerine yardımcı olan IŞİD bağlantılı bir yapıya" operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, bu operasyonlar neticesinde, söz konusu yapıda yer alan 4 kişinin yakalandığı aktarıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Türkiye, uluslararası düzeyde müttefikleri ile işbirliğinin de sağladığı katkıyla IŞİD'in de aralarında bulunduğu terör örgütleri ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

Meksika- ABD sınırından geçen düzensiz göçmen akını ülkede sıklıkla gündem oluyor. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin de gelir sağlamak ve üyelerini yurt dışına kaçırmak için bu hattı kullandığı biliniyor.