Balıkesir’de 61 düzensiz göçmen ve 5 insan kaçakçısına gözaltı

Yayınlanma: 30.08.2023 - 07:53

Güncelleme: 30.08.2023 - 07:55

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri göçmen kaçakçılığı faaliyetleri yürüten organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalarda; güzergah ve yol kontrolü ile uygulama noktalarını By-Pass ederek diğer illerden körfez bölgesine düzensiz göçmenleri getirdikleri, göçmenleri bir süre burada organizasyonun parçası olan şüphelileri kiraladıkları kıyıya yakın yazlık evlerde muhafaza ettikten sonra, bot ve tekneler marifetiyle Yunanistan’a illegal geçiş yaptırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

61 GÖÇMEN YAKALANDI

Kıyı şeridini kullanarak Yunanistan’a illegal geçiş yaptırılmak üzere olan 4’ü çocuk, 16’sı ladın olmak üzere toplam 61 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.

Konuyla ilgili göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini organize ettiği, imkan sağladığı ve organizasyon içerisinde yer aldığı tespit edilen 5 şüpheli insan kaçakçısı da yakalanarak gözaltına alındı.