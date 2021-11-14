ABD'nin Michigan eyaletinde küçük uçak düştü: Hayatını kaybedenler var
ABD'nin Michigan eyaletinde, Beaver Adası'nda küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Michigan eyaletinde uçak düştü. Emniyet yetkilileri, bir banliyö uçağının, Michigan Gölü'nde bulunan Beaver Adası'ndaki havaalanında düştüğünü duyurdu.
Yetkililer, düşen uçaktaki 5 kişiden 4'ünün yaşamını yitirdiğini kaydetti.
ABD Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, çift motorlu uçağın, Charlevoix kasabasından kalktığı belirtildi.
Kazanın nedeninin bilinmediği ifade edilen açıklamada, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından yürütülecek soruşturmada, kazanın nedeninin araştırılacağı aktarıldı.
Fotoğraf: Arşiv
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