ABD'nin New Mexico eyaletinde OHAL ilan edildi
ABD'nin New Mexico eyaletinin Ruidoso köyü çevresinde dün başlayan ve hızla yayılan orman yangınları nedeniyle bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Ruidoso yakınlarında birleşen iki yangın, bölgede 7 bin 800 kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.
New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, Ruidoso ve komşu yerleşim yerlerini kapsayan OHAL ilan ettiklerini ve bölgeye ilave Ulusal Muhafız birlikleri sevk ettiklerini duyurdu.
Grisham, 500'den fazla yapının hasar gördüğü yangınlarda bir kişinin ise hayatını kaydettiğini belirtti.
Ayrıca, Vali Grisham, iki yangının toplam 80 kilometrekareden fazla ormanlık alanı kül ettiğini ifade etti.
Yangınlar sebebiyle bölgenin büyük bir bölümünün elektriği güvenlik nedeniyle kesildi.
Bölgeye 121 kilometre uzaklıktaki Roswell şehrinde çok sayıda tahliye merkezi kuruldu.
Yangınların sebebi henüz netlik kazanmazken, insan kaynaklı olduğundan şüpheleniliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB’den açıklama geldi
- Batı Akdeniz'de yetişiyor: 50 ülkeye ihraç ediliyor...
- Oyuncu Levent Kazak’tan İmamoğlu’na ‘Adalar’ mektubu
- İspanya Arda Güler'i konuşuyor!
- İran'da deprem!
- CHP ilk sırada, erken seçim isteyenler çoğunlukta!
- ‘Eşim için işletilen süreç bana da işletiliyor’
- İçeri alınmayan yurttaşlardan marşlı protesto!
- Erzincan depreminde durmuştu, 85 yıl sonra hareket etti
- Samet Akaydin herkesin donup kaldığı o anları anlattı!