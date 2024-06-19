Maç sonu ortaya çıkan detay: Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı’nın şortunu giymiş
Türkiye’nin Gürcistan’ı 3-1 mağlup ettiği maçta Samet Akaydin, ikinci yarıda Abdülkerim Bardakcı’nın şortuyla oynadı.
Türkiye A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan ile Almanya'nın Dortmund şehrindeki BVB Dortmund Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıda Mert Müldür’ün golüyle öne geçen A Milli Takım yediği golle ilk yarıyı 1-1 berabere bitirdi. İkinci yarıda ise Arda Güler’in ceza sahası dışından attığı muhteşem golle öne geçen Türkiye, Kerem Aktürkoğlu’nun son dakikadaki golüyle skoru 3-1’e getirdi ve turnuvadaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
SAMET’İN ŞORTU
Son dakikada gelen şutu kafasıyla çıkaran Samet Akaydin ise taraftarın endişesinin aksine çok iyi bir performans sergiledi. Akayadin’ın o hamlesi belki de Türkiye’nin maçtan 3 puanla ayrılmasını sağladı. Ancak Samet Akaydin’in ikinci yarıda şortu ile formasının numaraları dikkat çekti.
İlk yarıda hem şortunda hem de formasında 4 numarayla sahaya çıkan Samet, ikinci yarıda farklı bir şort giydi. Bu şort bir diğer savunma oyuncumuz Abdülkerim Bardakçı’nındı.
"ŞORTU SAHİBİNE GERİ VERDİM"
Abdülkerim Bardakcı'nın 14 numaralı şortunu giyen Samet Akaydin maç sonu esprili bir paylaşımla şortu gerçek sahibi olan Abdülkerim Bardakcı'ya geri verdiğini duyurdu.
merak edenleriniz için şortu sahibine geri verdim. @abdulkerimbard1 ?? pic.twitter.com/7hUSru0x2L— Samet Akaydin (@sametakaydin) June 18, 2024
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