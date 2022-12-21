ABD'nin San Francisco kentinde deprem: 2 Kişi öldü
ABD'nin California eyaletindeki 6,4 büyüklüğünde depremde 2 kişi öldü.
ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde dün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde, 2 kişi hayatını kaybetti.
Humboldt Bölgesi Acil Durum Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün San Francisco'nun 343 kilometre kuzeydoğusundaki Ferndale bölgesinde yaşanan depremde can kayıpları olduğu belirtildi.
Açıklamada, 6,4 büyüklüğündeki depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Depremin ardından en büyüğü 4,6 büyüklüğünde olmak üzere, en az 80 artçı sarsıntı olduğu ifade edilen açıklamada, felaket nedeniyle birçok yapı ile yolun zarar gördüğüne dikkat çekildi.
Deprem nedeniyle binlerce haneye elektrik ve su verilemiyor.
Uzmanlar, bölgede yakın zamanda başka depremler de olabileceğini belirterek halka tedbirli olmaları uyarısında bulundu.
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