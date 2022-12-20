ABD Kongre Üyesi Kinzinger: NATO, Rusya'yı 3 günde saf dışı bırakır

20 Aralık 2022 Salı, 16:08

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Kinzinger, Twitter'dan olası Rusya-NATO savaşına ilişkin dikkat çekici bir yorumda bulundu.

Adam Kinzinger, NATO'nun, Rusya'yı sadece "üç gün içinde saf dışı bırakabileceğini" öne sürdü.

Kinzinger, bir Twitter kullanıcısının "Eğer Rusya'nın ordusu bu kadar acınacak durumdaysa, NATO neden hala onları yenemedi?" şeklindeki tweetine yanıt verdi.

Tweeti alıntılan Kinzinger, "Bunun bir şaka olduğunu umuyorum. NATO Rusya'ya karşı gerçek bir üç günlük operasyon gibi olurdu" ifadelerini kullandı.

Kinzinger, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında ABD Temsilciler Meclisi'nde Ukrayna'nın güçlü bir destekçisi olarak biliniyor.