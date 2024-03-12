ABD'nin Suudi Arabistan ziyaretinde 'Kipa' krizi

Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:17

Güncelleme: 12.03.2024 - 12:17

ABD'nin dini özgürlükler üzerine çalışmalar yürüten heyeti, üyelerinden birinin kipasının çıkarılmasının istenmesinin ardından Suudi Arabistan ziyaretini kısa kesti.

ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu (USCIRF), UNESCO miras listesindeki tarihi kasaba Diriye'yi ziyaret ederken delegasyonun başkanı Ortodoks haham Abraham Cooper'ın kipasını çıkarmasının istendiğini belirtti. Cooper bu talebi reddetti.

Cooper açıklamasında, "Kimsenin bir miras bölgesine sadece Yahudi olarak var olduğu için girmesi önlenmemeli, özellikle de birlik ve ilerleme için yapılan bir ziyarette" dedi.

USCIRF, Cooper ve heyet başkan yardımcısı Frederick Davie'nin resmi ziyaretleri kapsamında Diriye'ye geçen salı davet edildiğini ifade etti. Açıklamaya göre tur birkaç defa geciktirildikten sonra Cooper'ın kipasını çıkarması istendi.

"Suudi Arabistan 2030 vizyonu kapsamında değişimi teşvik etmeye çalışıyor" diyen Cooper, "Ancak özellikle Yahudi düşmanlığının bu kadar arttığı bir dönemde ziyareti sürdürmemiz mümkün değildi" ifadelerini kullandı.