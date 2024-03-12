Yunanistan tarih verdi: Kapıda vize kolaylığı başlıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, "kapıda vize" uygulaması için tarih açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:48
Yunanistan tarih verdi: Kapıda vize kolaylığı başlıyor
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, 10 adada Türk turistlere verileceği açıklanan "kapıda vize" uygulamasının, ilk aşamada 5 Ege adasını kapsayacağını söyledi. 

"İlk aşama, halihazırda olgun bir altyapıya sahip olan en az beş adamızı kapsayacak" ifadesinde bulunan Gerapetritis, ilk aşamanın 30 Mart'ta başlanmasını umduğunu açıkladı. 

1 Şubat'tan 1 Mart'a ertelenen ancak 1 Mart'tan da ileri bir tarihe geciken program hakkında Gerapetritis, şöyle konuştu: 

"Önemli bir çalışma yapılıyor. Herhangi bir gecikme söz konusu değil. Beş adayı kapsayan ilk aşamanın Türk vatandaşlarına ekspres vize verilmesi için 30 Mart'ta başlayacağı ve yakın gelecekte tam uygulamaya geçileceği konusunda iyimseriz" 

SÜREÇ BAŞLADI

Gerapetritis, PASOK-KINAL Milletvekili Yorgos Nikitiadis'in Türk turistlere yönelik "kapıda vize" programının neden geciktiği sorusunu yanıtladı.

Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı bu prosedürün uygulanmasının "karmaşık bir uygulama" olduğunu çünkü "birçok bakanlığın uyumlu çalışması gerektirdiğini" söyledi.

Gerapetritis "tüm sürecin halihazırda başlatılmış olduğunu vurguladı. Devam eden toplantılar var. Hem Yunan ekonomisi hem de iki halk arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesi açısından mümkün olduğunca olumlu sonuçlar elde edebilmek için koordinasyon halindeyiz" dedi.

Gerapetritis, "kapıda vize" programının geçmişte daha küçük ölçekte, daha sınırlı olarak uygulandığı ve önemli sonuçlar verdiğini vurguladı.

Nikitiadis'in, programın diğer adalı da kapsayacak şekilde genişletimesi önerisine Gerapetritis, Schengen kurallarını işaret etti. 

Gerapetritis, "Adalarımızın programa katılmak istemesini anlıyorum ve aslında ben de bu tür pek çok talebin muhatabı oldum. Ancak Schengen Konvansiyonu'nu yöneten yasayla ilgili olarak istisnai niteliği göz önüne alındığında bu programı ne kadar genişletebileceğimizin sınırları olduğunu biliyoruz ve bu nedenle zaten oldukça uç noktadayız" ifadesinde bulundu.


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