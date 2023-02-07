ABD'nin, Türkiye'ye iki yardım ekibi sevk edeceği bildirildi

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 02:41

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 02:41

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'ye sevk edilmesi planlanan yardım hakkında CNN'e konuştu.

Jeff Flake, ABD'den iki arama kurtarma biriminin yardım amacıyla Türkiye'ye gönderileceğini söyledi.

Flake, "ABD'den iki ekip gönderilecek. Biri Fairfax County'den, diğeri de Los Angeles'tan... Her birinde sanırım 70 personel, arama köpekleri ve sağlık görevlileri var. Bize gerekli olanın bu olduğu söylendi" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefonda görüştüğünü hatırlatan Flake, "ABD ve ortaklarımızın en iyi şekilde nasıl yardımcı olabileceklerini görüştüler. Blinken, ilk yardım müdahalemizin halihazırda devam ettiğini teyit etti ve hem Türkiye hem de Suriye'deki deprem mağdurlarına yardım etmek için Türkiye ile koordinasyon içinde elimizden geleni yapacağımıza söz verdi" diye konuştu.

SURİYE

Suriye'ye yardım ulaştırma konusunda Flake, ABD'nin ülkede çalıştığı bir dizi insani yardım ve kilise grubu olduğunu belirterek, Suriye'de "işleyen bir hükümet olmamasının durumu iki kat zorlaştırdığını" söyledi.

Flake, ABD vatandaşlarının bağışlarını Kızıl Haç, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve kilise grupları aracılığıyla yönlendirmelerini önerdi.