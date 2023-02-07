İsrail, Türkiye'de depremzedeler için sahra hastanesi kuracak
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından İsrail, "Zeytin Dalı" adını verdiği Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yönelik yardım kapsamında harekete geçti.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun ölümcül depremin ardından Türkiye'de bir sahra hastanesinin kurulmasına karar verdiklerini bildirdi.
Gallant, İsrail Savunma Kuvvetleri Komutanı Herzi Halevi ile bir değerlendirme toplantısında Türkiye'ye yapılacak askeri yardım ve sahra hastanesinin onaylanması konularını ele aldı.
150 askeri arama kurtarma uzmanından oluşan bir heyetin, Türkiye'ye doğru yola çıktığı kaydedildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri yardım heyetinin başkanı Albay Golan Vach, "Yaklaşık 150 kurtarma uzmanı önümüzdeki birkaç saat içinde Türkiye'ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyor. Bunların üçte biri karargah ve istihbarat, üçte ikisi ise kurtarma, tıbbi ve mühendislik kabiliyetlerine sahip. Komşularımıza ve vatandaşlarına ulaşmak için büyük bir ayrıcalık hissediyoruz" dedi.
Haiti depremini hatırlatan Vach, "Gittiğimiz en önemli deprem Haiti'deydi. O zamandan beri bu büyüklükte bir deprem olmadı. Hayat kurtarmak ve Türk halkına yardım etmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
İsrail ordusu, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yönelik yardım müdahalesine "Zeytin Dalı" adını verdiğini bildirdi.
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