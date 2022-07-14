ABD'nin Virginia eyaletindeki selde kaybolan 17 kişiden haber alınamıyor
ABD'nin Virginia eyaletinin Buchanan bölgesinde etkili olan selde kaybolan 17 kişiden hala haber alınamazken, Virginia Valisi Glenn Youngkin "acil durum" ilan etti.
Virginia'nın güneybatısındaki Buchanan eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel felaketinde yaralar sarılmaya çalışıyor.
En az 100 evin zarar gördüğü selde, yerel yetkililer, kaybolan 25 kişiye ulaştıklarını ve bu kişilerin yaralı olmadığını belirtti.
Yetkililer, selde kaybolan 17 kişiden ise hala haber alınamadığını kaydetti.
Öte yandan Virginia Valisi Youngkin, söz konusu sel nedeniyle "acil durum" ilan etti.
Sel felaketinin ardından arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
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