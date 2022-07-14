Üç aylık dolar Libor'da 14 yılın en hızlı yükselişi

14 Temmuz 2022 Perşembe, 15:07

Libor (Londra Bankalararası borç verme faizi) üç aylık dolar faiz oranı 2008 Eylül'den bu yana en büyük yükselişini kaydederek 23 baz puana yakın artışla yüzde 2.7403'e ulaştı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Londra bankalararası üç aylık dolar faizi 2008’den bu yana en hızlı yükselişini kaydederek üç yıldan uzun bir sürenin zirvesine ulaştı.

Fed’in daha sert faiz artıracağı beklentisiyle Libor dördüncü işlem gününde de yükselirken neredeyse 23 baz puan birden arttı ve yüzde 2,7403’e ulaştı.

Böylece Eylül 2008’den bu yana en büyük tek günlük yükseliş kaydedilmiş oldu.

LIBOR NEDİR?

LIBOR ya da açılımıyla London Interbank Offered Rate, Londra bankalararası para piyasasında likiditesi yüksek bankaların birbirlerine Amerikan doları üzerinden borç verme işlemlerinde uyguladıkları faiz oranıdır. Londra saati ile 11.00'de sabitlenir. Piyasalar tarafından gösterge faizi olarak kullanılır.