ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü

ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağı, Güney Kore'deki Osan Hava Üssü yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2023 - 10:39
ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü
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ABD ordusu, ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının, Güney Kore'deki ABD askeri üssü yakınlarında eğitim sırasında düştüğünü açıkladı.

Güney Kore'deki ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 8. Avcı Kanadı'na bağlı savaş uçağının "yerel saatle sabah 9:45 sularında Osan Hava Üssü yakınlarındaki bir tarım alanına düştüğü" belirtildi.

Pilotun rutin bir eğitim uçuşuna katıldığını belirten ordu, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Ordu, pilotun güvenli bir şekilde fırlatıldığını ve en yakın tıbbi tesise nakledildiğini söyledi. Açıklamaya göre, olayda hiçbir sivil zarar görmedi.

Osan Hava Üssü, ABD Hava Kuvvetleri'nin Kuzey Kore sınırına yaklaşık 40 mil (64 kilometre) uzaklıktaki en yakın üssüdür.


ABD F-16 güney kore

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