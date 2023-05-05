Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Çin'in onayı olmadan Kim ile görüşmek imkansız

Yayınlanma: 05.05.2023 - 14:33

Güncelleme: 05.05.2023 - 14:33

Eski CIA Direktörü ve eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington Times'a konuştu.

Pompeo, "Nükleer programlarının birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünmeliyiz. ABD ve müttefikleri, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nükleer davranışlarından Çin Komünist Partisi'ni de sorumlu tutmalı" dedi.

Pompeo, Biden yönetiminin yakında nükleer silahlı bir ABD denizaltısını Güney Kore'ye demirlemesinin, Kuzey Kore'ye yönelik artan nükleer endişelere ve Çin'in Tayvan'a yönelik agresif hamlelerine bir yanıt niteliği taşıdığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya'daki dış politikasını genel olarak eleştiren Pompeo, politika anlayışının Çin, Rusya ve Kuzey Kore gibi düşmanların "saldırganlığını" davet edecek şekilde "çok az ve odaksız" olduğunu söyledi.

"AMERİKAN GÜVENLİĞİNİN ANA FİKRİ CAYDIRICILIK"



ABD güvenlik anlayışı hakkında konuşan Pompeo, "Amerikan güvenliğinin ana fikri caydırıcılığa dayanıyor. Ukrayna'ya ufak tefek saldırılardan bahsetmeye başladığınızda ya da Afganistan'da 13 Amerikalının öldürülmesine izin verdiğinizde ya da bir Çin balonunun beş gün boyunca ülkenizin üzerinde uçmasına izin verip hiçbir şey yapmadığınızda, bunlar kötü adamları cesaretlendirir" dedi.

Pompeo, "İranlılar, Ruslara insansız hava araçları satarken, siz İranlılarla nükleer bir anlaşmayı müzakere etmek için masaya oturduğunuzda, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ya da Başkan Kim de bunu görüyorsa açık konuşmak gerekirse, bunun liderlik etmeye hazır bir Amerika olmadığını düşünürler. Bu bölge için temel risk, buradaki düzeni terk etmek isteyen herkesi caydırmak için gereken şekilde Amerikan liderliğinin olmamasıdır" diye ekledi.

"Bugün Tayvan'ı silahlandırma günüdür" diyen Pompeo, Çin'i ada demokrasisinin kontrolünü askeri güç de dahil olmak üzere her türlü yolla ele geçirme tehditlerini gerçekleştirmekten caydırmak için böyle bir politikaya ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

"CUMHURİYETÇİ BİR LİDERLE KUZEY KORE İLE İLİŞKİLER YENİLENEBİLİR"



Geçmişte, ABD’nin Kuzey Kore ile sağlamak istediği silahsızlanma durumu başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Pompeo, bu konuyla ilgili verdiği demeçte "Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi bir lider olursa Kim ile diplomatik ilişkilerin yenilenme olasılığı daha yüksek olur" dedi.

Pekin'in, Pyongyang'ın nükleer programını destekleyip desteklemediği sorusuna Pompeo, "Bu harika bir soru. Xi ve Kim bu konuda yakın bir iletişim geçmişine sahip" diye konuştu.

Pompeo, herhangi bir görüşme girişiminin Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin derinliğini göz önünde bulundurması gerektiğini belirterek, "Çinlilerin onayı olmadan Kim'i bulunduğu durumdan kurtarmayı düşünmek neredeyse imkansız" dedi.