ABD'ye ait F-16 savaş uçağı düştü

ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı, Güney Kore'de rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştü.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 11.12.2023 - 10:38
ABD'ye ait F-16 savaş uçağı düştü
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ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı, rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştü. Güney Kore'deki ABD Hava Kuvvetleri Birimi, uçakta yaşanan "uçak içi acil durumunun" ardından pilotun uçaktan atladığını ve pilotun Güney Kore Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Sahil Güvenlik tarafından Sarı Deniz'de kurtarılan pilot, Kunsan Hava Üssü'ne geri götürüldü. Pilotun bağlı bulunduğu 8. Filo, "uçak içi acil durumun" sebebinin araştırıldığını açıkladı.

Olaya ilişkin açıklama yapan birim komutanı Matthew Gaetke, pilotun kurtarılması ve durumunun iyi olması karşısında minnet duyduğunu söyledi.


ABD F-16 uçak

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