ABD'ye ait savaş uçağı düştü
ABD'ye ait F-35C savaş uçağı, Güney Çin Denizi'nde bulunan USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düştü.
Geniş çaplı bir askeri tatbikat çerçevesinde Güney Çin Denizi'nde bulunan ABD donanmasına ait USS Carl Vinson uçak gemisinde dün facianın eşiğinden dönüldü. ABD'ye ait F-35C savaş uçağı, uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düştü.
ABD Pasifik Filosu Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın güvertede meydana geldiği kaydedilirken, kendini güvenli bir şekilde fırlatmayı başaran pilotun yakındaki sularda sağ olarak kurtarıldığı belirtildi.
7 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonrası güvertede yaralanan 7 denizciden üçünün Filipinler’in Manila kentindeki bir tıbbi tesise gönderildiği ve durumlarının stabil olduğu bildirildi. Dört denizcinin tedavisinin ise gemide yapıldığı ifade edildi.
NET BİLGİ PAYLAŞILMADI
Öte yandan kaza hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.
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