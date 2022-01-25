Son dakika | Rusya, ABD gerilimi tırmandı: ABD askerleri alarma geçti

25 Ocak 2022 Salı, 10:44

Transatlantik ittifakı için bastıran ABD Başkanı Joe Biden, dün Ukrayna'daki krizi görüşmek üzere Beyaz Saray'da Avrupalı liderler ile 80 dakika süren bir görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Biden gazetecilere, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Polonya liderlerinin de aralarında bulunduğu Avrupalı liderler ile görüşmesi hakkında "Çok çok çok iyi bir görüşme oldu" diyerek liderler arasında "tam bir oybirliği" gerçekleştiğini söyledi.

YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise liderlerin "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik agresyonu konusunda daha da caydırıcı olmak, bu tür eylemler için Rusya'ya ağır yaptırımlar ve ağır ekonomik bedeller uygulamak ve NATO'nun doğu kanadında güvenliği güçlendirme hazırlıkları da dahil olmak üzere ortak çabalarını" görüştükleri belirtildi.

GEMİ VE SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERİLDİ

NATO, dün Rusya'nın Ukrayna sınırında birliklerini artırmasına karşılık olarak birliğin Doğu Avrupa'ya daha fazla gemi ve savaş uçağı gönderdiğini ve askeri güçleri hazırda tuttuklarını açıklamıştı.

"RUSYA UYGUN ŞEKİLDE CEVAP VERECEKTİR"

Interfax haber ajansının aktardığına göre Rus milletvekili Andrei Kartapolov yaptığı açıklamada, ABD'nin Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerine daha fazla asker göndermesi durumunda Rusya'nın "uygun şekilde yanıt vereceğini" söyledi.

Ayrıca Rusya'ya göre; bir dizi diplomatik görüşmede sunulan güvencelere rağmen ABD, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığı" iddiasında ısrarcı.

LETONYA'DAN 'NATO GÜCÜ' ÇAĞRISI

Letonya Dışişleri Bakanı da yaptığı açıklamada, Doğu Avrupa'nın savunmasına yönelik daha fazla "NATO gücü" için çağrıda bulundu.