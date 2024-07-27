ABD'ye 'çatışma' uyarısı yaptı: Yeni bir 'Küba Füze Krizi' mi doğuyor?

Yayınlanma: 27.07.2024 - 11:52

Güncelleme: 27.07.2024 - 11:52

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, Laos'un başkenti Vientiane'de bir araya geldi.

Wang Yi, Filipinler'in ABD'nin orta menzilli füzelerine ev sahipliği yapmasının bölgede gerginlik yaratacağını ve bir silahlanma yarışına yol açacağını söyledi.

Wang Yi, “ABD'nin, Filipinler'e orta menzilli füzeler yerleştirmesi bölgede gerginlik ve çatışma yaratacak ve bir silahlanma yarışını tetikleyecektir” ifadelerini kullandı.

Böyle bir durumun kesinlikle Filipinler'in çıkarına olmadığını kaydededen Wang Yi, bugün Çin-Filipin ilişkilerinin ciddi zorluklar ve meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu, bir yol ayrımında bulunduğunu ve hangi yönde gelişeceği konusunda bir seçimle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Güney Çin Denizi'ndeki duruma da değinen Wang Yi, Filipinler'in “yükümlülüklerini yerine getirmemesi” halinde Çin'in güçlü misilleme tedbirleri alacağını kaydetti.

Daha önce Amerika Birleşik Devletleri Hint-Pasifik Komutanlığı

(PACOM), ABD'nin bu yılın sonuna kadar Asya-Pasifik bölgesinde orta menzilli füze sistemleri konuşlandırmayı hedeflediğini söyledi.

ABD ordusu, iki ülke arasındaki ortak tatbikatların bir parçası olarak Nisan ayında Filipinler'de MRC orta menzilli füze sistemini konuşlandırmıştı.

Çin Savunma Bakanı Dong Cün de 31 Mayıs'ta ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşmede fırlatma rampasının Filipinler'e konuşlandırılmasını sert bir dille eleştirerek bunun bölgesel güvenlik için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.