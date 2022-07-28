ABD'ye Meksika sınırından kaçak yolla giren Türkler, Tiktok'ta gündem oldu.

28 Temmuz 2022 Perşembe, 13:55

Videoda şahıslardan biri insan kaçakçına, “Suyu geçiyoruz kral. Geçtik Amerika’ya. Sen bir tanesin, bu şebekenin en iyisi sensin” diyerek teşekkür ettiği duyuldu.

Türklerin genelde El Paso sınır kasabası üzerinden ABD’ye giriş yaptığı belirtiliyor.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin son verilerine göre, 2020 mali yılının başlangıcından bu yılın Temmuz ayına kadar Meksika sınırından ABD’ye geçerek iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının sayısı 21 bin 965 kişiye yükseldi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin Ekim ayında başlayan mali yıl takvimine göre paylaştığı verilere göre, 2019 yılı Ekim ayında başlayan 2020 mali yılında 2 bin 580, 2020 Ekim ayında başlayan 2021 mali yılında 4 bin 989 ve 2021 Ekim ayında başlayan 2022 mali yılının bu yıl Temmuz ayına kadar olan sürede de 14 bin 396 Türk vatandaşı Meksika sınırından ABD’ye geçti.