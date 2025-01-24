ABD'ye Ukrayna yanıtı: 100 günde çözülemez
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin yaklaşımının gerçekçi olmaması durumunda, Ukrayna meselesinin 100 gün içinde çözülemeyeceğini söyledi.
Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan Ryabkov, The Wall Street Journal'ın, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'a Ukrayna meselesini 100 gün içinde çözme talimatını verdiği" yönündeki haberini değerlendirdi.
ABD'nin yaklaşımında gerçekçilik olmadan Ukrayna meselesinin 100 gün içinde çözülemeyeceğine işaret eden Ryabkov, şunları kaydetti:
"Öncelikle Amerikan tarafının çözüme doğru hangi temelde yürüyeceğini anlamak istiyorum. Son günlerde duyduğumuz sinyallere göre, mesele 100 gün ve hatta daha uzun bir sürede çözülemez. Eğer Washington'un bu konudaki yaklaşımı daha gerçekçi olursa, süreç başlayabilir. Ancak bu sürecin hızını da kestirmek zor."
Rusya'nın ABD'ye atadığı büyükelçi için Washington tarafından henüz agreman almadıklarına dile getiren Ryabkov, bu konuda hızlı şekilde olumlu kararın alınmasını beklediklerini belirtti.
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