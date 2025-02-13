ABD'ye ve İsrail'e meydan okudu: Bombalayabilirsiniz ama durduramazsınız

Yayınlanma: 13.02.2025 - 16:34

Güncelleme: 13.02.2025 - 16:34

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ülkenin güneybatısındaki Buşehr kentinde düzenlenen "Eğitim alanında adaleti yayma hareketi" programında konuştu.

Eğitim alanında yeniliğe ihtiyaçları olduğunu belirten Pezeşkiyan, ülkede artan beyin göçünden endişe duyduğunu ifade ederek, "Ülkesine ve bölgesine bağlı nesiller yetiştirmeliyiz. Bu ülkenin büyümesi için çaba göstermeliyiz" dedi.

Eğitimin ülkenin kalkınmasındaki rolüne vurgu yapan Pezeşkiyan, İran’ın nükleer programında elde ettiği kazanımların genç nesiller sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

ABD ve İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırı tehditlerine değinen Pezeşkiyan, "Düşmanlarımız bizi nükleer tesislerimize saldırmakla tehdit ediyor. Buyurun, saldırın. O tesisleri çocuklarımız inşa etti. Eğer yüz tanesini yok ederseniz çocuklarımız binlercesini yapar" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan İran’ın saldırı tehditlerine rağmen nükleer programına devam edeceğini belirterek, "Binaları yıkabilirsiniz, ama çocuklarımız inançlı olduğu sürece bizi vurduğunuzda bile durduramazsınız. Onlar her zaman yeniden inşa edecekler. Bize düşen görev çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim sağlamaktır. Çünkü onlar geleceğimizi inşa edecek olanlardır" şeklinde konuştu.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde İsrail’in bu yıl içinde İran’ın nükleer tesislerine yönelik büyük saldırılar düzenlemeyi planladığını iddia etmişti.

Haberde, önceki ABD Başkanı Joe Biden’ın görev süresinin sonuna yaklaşıldığı dönemde İsrail’in İran’a saldırı ihtimalinin arttığı vurgulanmıştı. Ayrıca İran’ın son dönemde askeri altyapısında zayıflama yaşadığı ve İsrail’in bu durumdan faydalanmak istediği öne sürülmüştü.