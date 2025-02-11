İsrailli bakandan Gazze'yi 'ilhak' tehdidi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin başına bir şey gelmesi halinde "Gazze Şeridi'nin bir kısmını ilhak edeceklerini" söyledi.

İsrailli bakandan Gazze'yi 'ilhak' tehdidi
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AA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:00

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail güvenlik kabinesinin Hamas'ın 15 Şubat'ta yapılması beklenen esir takasını askıya alma kararını görüşmek için yapacağı toplantı öncesi yerel basına açıklamada bulundu.

Hamas'a "ültimatom verilmesi gerektiğini" savunan Smotrich, insani yardımların Gazze'ye girişinin engellenmesini istedi.

İsrailli esirlerin başına bir şey gelmesi halinde Gazze topraklarının ilhak edilmesi önerisinde bulunan Smotrich, "Herhangi bir rehine zarar görürse, o gün Gazze topraklarının yüzde beşini ilhak edeceğiz” ifadesini kullandı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.


Etiketler: #gazze #israil

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