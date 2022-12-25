Abhazya Yönetimi: Batılı ajanlar, Gürcistan'da Rusya karşıtı 'ikinci cepheyi' kurmaya çalışıyor
Abhazya Başbakanı Aleksandr Ankvab, Batılı ajanların Rusya karşıtı 'ikinci cepheyi' kurma amacıyla Gürcistan'a geldiğini öne sürdü.
Sputnik'e demeç veren Abhazya Yönetimi Başbakanı Ankvab, Gürcistan'da Rusya karşıtı 'ikinci cephenin kurulmasına yönelik girişimleri' yakından takip ettiklerini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı ışığında Gürcistan'la ilişkilerde tırmanma yaşanması için emareler bulunup bulunmadığı sorusu karşısında Ankvab, "Hiçbir durumda, özellikle de mevcut durumda temkini elden bırakmıyoruz, sürekli tetikteyiz. Başta Polonya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden 'elçilerin' geldiğine ve Gürcistan'da 'ikinci cepheyi' açmak için telkinlerde bulunduğuna dair pek çok bilgi var. Ancak Tanrı'ya şükür henüz bu gerçekleşmiyor" ifadelerini kullandı.
Bölgedeki durumun her zaman gergin olduğunu, bununla birlikte Gürcistan'da gerilimin daha fazla tırmanmasına izin vermeyecek çok sayıda aklıselim sahibi kişi bulunduğundan emin olduğunu belirten Ankvab, bölgedeki süreçleri takip ettiklerini ve şu anda kaygı verecek herhangi bir eylem tespit etmediklerini ekledi.
Rusya ile Gürcistan arasında 7-12 Ağustos 2008'de çıkan ve '5 günlük savaş' olarak anılan Güney Osetya Savaşı’ndan sonra Rusya, 1990’lı yılların başında Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya’yı tanımıştı.
Kaynak: Sputnik Türkiye
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